Экономика

RT на русскомRT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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РБК11 февраля в 02:09

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РИА Новости11 февраля в 00:52

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44
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