Экономика
RT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомости10 февраля в 16:44
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«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов
Коммерсантъ11 февраля в 01:10
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Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Авто
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Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера
Общество
Температура в Антарктике впервые поднялась выше 20 градусов
Бразильские ученые зафиксировали в Антарктиде температуру более 20 градусов по шкале Цельсия.
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Политика
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
Политика
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Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
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Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне
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Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
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Здоровье
Приход ранней весны в этом году может быть опасен
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Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
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Скандальный банкет сотрудников тюменского СК: наказаны 12 человек
Судя по кадрам видеозаписи, одним из гостей праздника был неоднократно судимый Денис Девкин, который позже и выложил в инстаграмме видеоролик, где произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», при этом в кадре присутствуют Аглиуллин, Ушатый и Рузеев, которые никак не отреагировали на такие реплики.
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Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека».
Политика
Белоруссия хочет избавить свой герб от России
Как пишет «Взгляд», в целом герб просто хотят усовершенствовать: надпись «Республика Беларусь» сделают чётче, контур страны будет золотым, а не зелёным, и в целом планируется сделать символ более объёмным, цвета поменять.
Политика
Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.