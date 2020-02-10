Экономика

RT на русскомRT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

REGNUM12 февраля в 06:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском11 февраля в 01:59

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК11 февраля в 02:09

В России захотели резко снизить страховые взносы

Lenta.ru11 февраля в 02:43

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ11 февраля в 01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости11 февраля в 00:52

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44
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Происшествия

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС 03:00
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Футбол

Евсеев считает Россию футбольной страной

Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2».
Компания 12 февраля в 06:10
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Происшествия

В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
РБК 00:33
Кино

Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

Козловский попросил зрителей не торопиться с выводами о его фильме, так как он совершенно не является русским ответом на сериал «Чернобыль» от HBO.
iReactor 12 февраля в 16:14
Политика

Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
RT на русском вчера в 04:07
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов

Писательница и предпринимательница Лена Ленина вышла замуж за шеф-повар одного из московских ресторанов.
ТВ Центр 03:43
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Авто

Hyundai анонсировала премьеру новой концепта Prophecy

На предстоящем автосалоне в Женеве, который открывается 3 марта, Hyundai представит концепт Prophecy.
Российская газета 00:20
Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Газета.Ru вчера в 22:53
Общество

Температура в Антарктике впервые поднялась выше 20 градусов

Бразильские ученые зафиксировали в Антарктиде температуру более 20 градусов по шкале Цельсия.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:46
Политика

Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
ТК Звезда 02:04
Политика

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Коммерсантъ 02:09
Общество

Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне

Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Ведомости 02:28
Армия и оружие

Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

NewInform вчера в 12:41
Биатлон

Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом

Газета.Ru 03:53
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM вчера в 04:54
Здоровье

Приход ранней весны в этом году может быть опасен

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал несколько рекомендаций, которые помогут справится с недугами прихода ранней весны.
NewInform вчера в 19:43
Авто

Опубликованы первые изображения нового Renault Logan

Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
SpeedMe вчера в 07:38
Происшествия

Скандальный банкет сотрудников тюменского СК: наказаны 12 человек

Судя по кадрам видеозаписи, одним из гостей праздника был неоднократно судимый Денис Девкин, который позже и выложил в инстаграмме видеоролик, где произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», при этом в кадре присутствуют Аглиуллин, Ушатый и Рузеев, которые никак не отреагировали на такие реплики.
NashGorod.ru вчера в 23:37
Общество

Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека».
Ведомости 03:26
Политика

Белоруссия хочет избавить свой герб от России

Как пишет «Взгляд», в целом герб просто хотят усовершенствовать: надпись «Республика Беларусь» сделают чётче, контур страны будет золотым, а не зелёным, и в целом планируется сделать символ более объёмным, цвета поменять.
ForPost 01:45
Политика

Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.
Lenta.ru вчера в 07:44
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