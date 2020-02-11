Экономика

RT на русскомRT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Читать в источнике
Комментировать500
с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

Подробнее о событии

Без нытья и раскачиваний: Правительство Мишустина взяло пенсии в оборот

Царьград07:00

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК11 февраля в 02:09

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском11 февраля в 01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ11 февраля в 01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости11 февраля в 00:52

Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

REGNUMвчера в 06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Политика

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
Футбол

Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек

Россиянин в минувшие выходные в матче Лиги 1 с «Амьеном» (2:1) получил желтую карточку, которая стала для него третьей в последних 10 встречах.
Sport24.ru вчера в 20:17
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 15:52
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 06:22
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

РИА Новости 16:38
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево

В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Коммерсантъ 07:36
Биатлон

Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
RT на русском 07:35
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
Интернет

Объём излишне любопытного ПО в Play Store сократился на 98%

В 2019 году благодаря новой политике Google количество приложений в магазине Play Store, запрашивающих доступ к журналу вызовов и SMS-сообщениям, сократилось на 98%.
REGNUM 06:25
Армия и оружие

СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

РИА Новости 16:55
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
RT на русском 09:33
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Энергетика

«Газпром» заново продаст газ Европе

Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что в последние годы «Газпром» довольно успешно использовал потребность Европы в дополнительном импортном газе, нарастив поставки на почти 50 млрд кубометров за пять лет.
Коммерсантъ 13:36
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Культура

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН 06:06
Политика

Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
РИА Новости 09:05
Экономика

Fox News (США): сколько стоит Россия? (Fox News)

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) России составляет 1,64 триллиона долларов, а паритет покупательной способности (ППС) — 4,21 триллиона долларов, говорится в ноябрьском отчете «Инвестопедии» (Investopedia).
ИноСМИ 12:19
Шоу-бизнес

Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью

Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
WomanHit.ru 10:02
Общество

У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей

Расследователи выяснили, что чиновник передвигается на бизнес-джете Falcon 8X стоимостью 3 млрд рублей.
Секрет фирмы 06:47
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 07:16
Политика

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ 01:46
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM 04:54
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика

Несколько министров Великобритании ушли в отставку

После выхода Великобритании из состава Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон взялся за кадровые перестановки в кабинете министров.
Газета.Ru 14:41
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Единоборства

Олейник встретится с Вердумом на UFC 250

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проведёт поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Фабрисио Вердумом на турнире UFC 250 в Бразилии.
RT на русском 16:00
Политика

Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции

Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.
Sputnik Абхазия 12:25
Авто

Hyundai и Canoo разработают платформу для электромобилей будущего

Top Gear Russia 03:03
Гаджеты

Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.
Piter.tv вчера в 04:02
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Сегодня китайская компания Xiaomi, наконец, официально представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, о которых все так много наслышаны.
Goroday.ru 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное