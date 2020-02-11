Экономика
RT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомости10 февраля в 16:44
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«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов
Коммерсантъ11 февраля в 01:10
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Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России
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Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) России составляет 1,64 триллиона долларов, а паритет покупательной способности (ППС) — 4,21 триллиона долларов, говорится в ноябрьском отчете «Инвестопедии» (Investopedia).
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Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Политика
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
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Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Политика
Несколько министров Великобритании ушли в отставку
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Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Единоборства
Олейник встретится с Вердумом на UFC 250
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проведёт поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Фабрисио Вердумом на турнире UFC 250 в Бразилии.
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Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции
Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.
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Hyundai и Canoo разработают платформу для электромобилей будущего
Гаджеты
Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Сегодня китайская компания Xiaomi, наконец, официально представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, о которых все так много наслышаны.