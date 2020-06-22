Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:03

Подробнее о событии

Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

РБК08:06

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новости04:39

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 21:59

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАСС03:12

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газета03:02

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ru03:35

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомостивчера в 18:03
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Общество

НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от коронавируса на два года

Созданная совместно с Минобороны вакцина от коронавируса будет действовать более двух лет, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 18:39
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Политика

Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена

Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
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Шоу-бизнес

У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем

Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
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Происшествия

Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Известия 09:51
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Общество

Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью

Россиянам и в осенний сезон придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.
Известия 09:10
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Спорт

Чемпионка по стрельбе Момчилович-Величкович умерла после тяжелых родов

Трагедия для всех фанатов спортивной стрельбы произошла в Европе: всемирно известная чемпионка Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет.
Слово и Дело 08:47
Общество

На Среднем Урале допустили смягчение «режима повышенной готовности»

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» продлили в Свердловской области по 29 июня 2020 года.
REGNUM 10:02
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Общество

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
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Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
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Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

РБК вчера в 20:24
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Происшествия

Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену

Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
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Происшествия

Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову

Российская газета 09:28
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Шоу-бизнес

Болельщиков возмутило фото беременной Кудрявцевой в белье

Российская гимнастка Яна Кудрявцева подверглась критики со стороны болельщиков после того, как опубликовала откровенные фотографии, находясь в положении.
Нева Спорт 07:33
Общество

В Новой Зеландии арестовали активы компании Винника

Веллингтон, 22 июня 2020, 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation.
REGNUM 06:18
2
Общество

Британские визовые центры в России возобновили работу

Визовые центры Великобритании в России поэтапно возобновляют свою работу и начинают выдачу паспортов.
Комсомольская правда 08:21
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