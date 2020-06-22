Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.
Ведомостивчера в 18:03

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Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

РБК08:06

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомостивчера в 18:03

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ru03:35

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

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Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газета03:02

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 21:59

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новости04:39
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Приговор фигурантам дела Серебренникова огласят 26 июня

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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Политика

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США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз

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Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
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Кино

Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
РИА Новости 15:11
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

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Футбол

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В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Футбол

Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»

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Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим

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Шоу-бизнес

Мостовой опубликовал фото своей 21-летней дочери

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Джокович сдал тест на коронавирус

Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
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«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты

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Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

RT на русском 15:07
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Телеведущая с дочерью остановилась в пансионате "Южное взморье", куда в детстве приезжала вместе с мамой Лера Кудрявцева поделилась в Instagram видеороликом, как вместе с полуторагодовалой Машей отправилась на отдых к Чёрному морю.
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
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Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить авиасообщение с Россией уже в июле.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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