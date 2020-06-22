Экономика
РИА Новости«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось
Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.Ведомостивчера в 18:03
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