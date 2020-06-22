Экономика
РИА Новости«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось
«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.Ведомостивчера в 18:03
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В Volvo говорят, что в среднем стоимость автомобилей марки выросла на 5,4% с начала года, причем в марте—июне не менялась.
Коммерсантъ вчера в 17:59
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Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
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RuNews24.ru вчера в 19:30
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ДТП под Ельцом: среди шестерых погибших был ямальский священник
По информации ГТРК "Ямал", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", среди погибших в ДТП под Липецком был священник ноябрьского храма Архистратига Божия Михаила, иерей Евгений Косолапов.
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РИА Новости вчера в 04:15
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В Калинградской области число умерших с коронавирусом выросло до 37
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Рассекретили документы о первых днях Великой Отечественной войны
В российском военном ведомстве рассекретили очередные документы, рассказывающие о первых днях Великой Отечественной войны.
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