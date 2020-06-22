Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:03

Подробнее о событии

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новости04:39

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ru03:35

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 21:59

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газета03:02

«Ведомости» узнали суть налогового маневра в ИТ-сфере

РБК02:41

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАСС03:12

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомостивчера в 18:03
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Деятели театра и работники культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать иск по делу "Седьмой студии".
Piter.tv 03:45
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Политика

Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не спорить о Второй мировой войне, которую назвал крупнейшей катастрофой XX века.
Lenta.ru 04:53
Политика

Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 04:47
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Путешествия

Оценена стоимость отдыха на курортах России в июле

Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.
Lenta.ru 04:44
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
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Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
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Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
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Общество

УФАС проверит закупку средств защиты от коронавируса для Петербурга

Госпиталь для ветеранов войны в Петербурге в конце апреля заключил с компанией «Рэд Стар»контракт больше чем на миллиард рублей на поставку защитных костюмов для сотрудников.
Поребрик.Медиа 04:38
Общество

На сотрудников мэрии Саратова завели дело о воспрепятствовании бизнесу

В Саратове возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности предпринимателя, а также о превышении должностных полномочий.
Четвертая Власть 04:54
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
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Здоровье

Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину

21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
RuNews24.ru 05:09
33
Авто

Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%

В Volvo говорят, что в среднем стоимость автомобилей марки выросла на 5,4% с начала года, причем в марте—июне не менялась.
Коммерсантъ вчера в 17:59
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Происшествия

Четверо заболевших коронавирусом умерли в Иркутской области

По данным на утро понедельника, 22 июня, прирост больных COVID-19 в Иркутской области за сутки составил 198 человек.
Байкал24 вчера в 21:55
Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
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Общество

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Музыка

Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
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Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия вчера в 06:38
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Политика

Путин прокомментировал заявления Зеленского о Второй мировой войне

По словам Путина, заявления украинского коллеги о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RuNews24.ru вчера в 19:30
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Происшествия

ДТП под Ельцом: среди шестерых погибших был ямальский священник

По информации ГТРК "Ямал", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", среди погибших в ДТП под Липецком был священник ноябрьского храма Архистратига Божия Михаила, иерей Евгений Косолапов.
Вести.Ru 03:51
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Происшествия

Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием Верзилова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием участника арт-группы "Война" и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 05:06
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Экономика

Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения.
Lenta.ru 02:42
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Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
29
Общество

Суд дал до 7 лет колонии обвиняемым по делу петербургской «Сети»

РБК 05:07
4
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Общество

В Калинградской области число умерших с коронавирусом выросло до 37

Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 20 июня в 04:42
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Армия и оружие

Рассекретили документы о первых днях Великой Отечественной войны

В российском военном ведомстве рассекретили очередные документы, рассказывающие о первых днях Великой Отечественной войны.
МедиаПоток 19 июня в 08:50
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Происшествия

Ижевчанина обвинили в растлении детей, взятых его матерью под опеку

По информации силовиков, 24-летний молодой человек жил с матерью и двумя пострадавшими девочками, которые были под ее опекой.
Российская газета 05:04
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