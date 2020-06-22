Экономика
Вести.RuМишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы
Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
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с чего всё началось
Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.Ведомостивчера в 18:03
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Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
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Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
REGNUM 07:47
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В Hoist Hospitality Partner ввели процедуру наблюдения
В Hoist Hospitality Partner ввели процедуру наблюдения В структурах крупного системного интегратора Hoist Hospitality Partner, работающего с гостиничным бизнесом, введена процедура наблюдения.
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Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.
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Здоровье
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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MobiDevices 15:38
Политика
США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз
"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова.
Российская газета 16:50
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«Попов ещё ребёнок»: как сложится судьба 17-летнего вратаря «Ростова»
Что известно о Денисе Попове 17-летний голкипер начал свой футбольный путь в городе Волжске.
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Игорь Чайка не смог продать доли в комплексе по выращиванию шампиньонов
Игорь Чайка не смог продать доли в комплексе по выращиванию шампиньонов Крупный производитель тепличных овощей — ГК «Рост» — отказался выкупать у Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ, доли в «Агро-регионе», реализующем проект по строительству комплекса по выращиванию шампиньонов.
Коммерсантъ 18:50
Футбол
Губерниев раскритиковал «Уфу» из-за ситуации с коронавирусом
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление "Уфы" по поводу "единичного случая возможного инфицирования коронавирусом" в башкирском клубе.
Газета.Ru 18:36
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
Международный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России
По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
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Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.
ТАСС 15:11
Футбол
Чемпион Европы по футболу итальянец Прати скончался в возрасте 73 лет
Бывший форвард "Милана" и сборной Италии по футболу Пьерино Прати скончался на 74-м году жизни, сообщается в микроблоге итальянского клуба в Twitter.
РИА Новости 16:24
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ 08:19
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Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»
Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем своего клиента.
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Китай приостановил ввоз американского мяса птицы
Речь идёт о продукции компании Tyson. Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.
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Шоу-бизнес
Илон Маск показал сына на видео
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Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43