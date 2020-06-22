Экономика

Вести.RuВести.RuМишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.
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Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ru03:35
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

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Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»

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