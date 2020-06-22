Экономика
Коммерсантъ«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
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с чего всё началось
Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.Ведомостивчера в 18:03
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Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,6-0,8%, Nasdaq почти не изменился
Nasdaq сумел отыграть потери и завершил сессию чуть выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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В Китае при попытке спасти товарища в реке утонули восемь школьников
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Трамп угрожал Японии из-за финансирования баз США, заявил Болтон
США в прошлом году потребовали от Японии ежегодно направлять на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд, что в четыре раза превышало бы действующий показатель.
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Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37