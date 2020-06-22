Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

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В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
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