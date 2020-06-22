Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомости21 июня в 18:03

Подробнее о событии

Получили? В России IT-компаниям предложены лучшие в мире условия

REGNUM13:54

Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

РБКвчера в 08:06

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъ21 июня в 21:59

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАССвчера в 03:12

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газетавчера в 03:02

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новостивчера в 04:39

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомости21 июня в 18:03
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
5,1K
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм», не соответствует действительности.
RT на русском 03:28
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
2,1K
Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:59
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Армия и оружие

SANA: средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в двух провинциях

RT на русском 15:46
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Политика

Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК 17:46
1,8K
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения

Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Наука

Памятник эпохи неолита нашли вблизи Стоунхенджа

Археологи обнаружили памятник эпохи неолита недалеко от Стоунхенджа. Об этом 22 июня сообщается на сайте Phys.org.
Известия вчера в 22:45
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Наука

Почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции

Evo-rus.com вчера в 11:50
61
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
709
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
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Общество

Ростуризм допустил отмену справок о коронавирусе для санаториев

Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают возможность отмены справок на коронавирус для посещения санаториев, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Коммерсантъ 17:13
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Космос

Москвич выставил на продажу за 87 миллионов рублей осколок космического корабля

Вечерняя Москва 08:44
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
68
Общество

Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха

Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости вчера в 11:50
5
Общество

Закрылся старейший туроператор России

Туроператор «Ника», считавшийся одним из старейших в России, объявил о прекращении деятельности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:01
135
Общество

Ургант раскритиковал идею переименовать в США эскимо

Телеведущий пояснил, что эскимо снаружи черное, внутри белое, и его любят дети.
RuNews24.ru 06:02
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Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
58
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
37
Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
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Происшествия

Члена «Свидетелей Иеговы» из Дании выпустили из российской тюрьмы

Мужчина уже провёл в тюрьме больше трёх лет. Мужчина был приговорён к шести годам лишения свободы.
News.ru 16:20
Футбол

Жена Вагнера Лава высказалась о переходе игрока в «Кайрат»

Лене Пирес, жена бразильского футболиста Вагнера Лава, высказалась о переходе игрока в "Кайрат".
Газета.Ru 17:20
Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
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Политика

Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру 13:25
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Наука

В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира

Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com 21 июня в 11:48
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
32
Как работают Яндекс.Новости?
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