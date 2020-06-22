Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомости21 июня в 18:03

Подробнее о событии

Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

РБКвчера в 08:06

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новостивчера в 04:39

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомости21 июня в 18:03

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАССвчера в 03:12

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газетавчера в 03:02

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъ21 июня в 21:59

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ruвчера в 03:35
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Политика

Саакашвили вспомнил, как «прыгал по фонтанам» с Трампом

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как во времена его президентства в Грузии они вместе с нынешним американским лидером Дональдом Трампом ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».
Взгляд.ру 13:31
Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Общество

Верховный лама Тувы скончался от коронавируса

Инфо24 09:42
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
709
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
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Армия и оружие

При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных

Российская газета 16:11
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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Политика

Twitter пометил пост Трампа как «угрозу насилием»

Социальная сеть Twitter рядом с постом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" разместила предупреждение о том, что контент содержит угрозы людям.
Московский Комсомолец 17:02
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
21
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 14:49
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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
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Космос

Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер

ИА Красная Весна 10:39
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Российская газета 13:51
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Происшествия

Стало известно о пострадавшем при стрельбе в Москве

Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Lenta.ru 16:32
59
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
23
Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости 21 июня в 15:11
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Футбол

В «Зенит» может вернуться Жулиано

Бывший игрок "Зенита" скучает по Санкт-Петербургу Жулиано уже играл за "Зенит" с 2016 по 2017 год.
Sport.ru 15:43
Политика

Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру 13:25
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Спорт

Ласицкене, Шубенков и Сидорова пожаловались Путину на бездействие ВФЛА

В обращении Ласицкене, Шубенков и Сидорова призвали Путина обратить внимание на кризисную ситуацию в российской легкой атлетике и бездействие руководства Всероссийской федерации легкой атлетики.
РБК 07:10
Футбол

Три игрока «ПСЖ» переболели коронавирусом

«ПСЖ» на официальном сайте сообщил, что четыре сотрудника клуба переболели коронавирусом.
Спорт-Экспресс 15:16
Авто

78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider

McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
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Авто

Ford Focus получил гибридную версию

Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
SpeedMe вчера в 05:01
2
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
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Кино

Премьера мультфильма «Губка Боб в бегах» состоится в Сети

Представители компаний Paramount и Nickelodeon перенесли премьеру полнометражной ленты "Губка Боб в бегах" из кинотеатров.
Экономика сегодня 11:42
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Политика

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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