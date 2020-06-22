Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
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Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

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«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

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«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 21:59

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

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Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

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Вести.Ru03:35

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомостивчера в 18:03
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Зеленский заявил, что всё равно не поехал бы на парад Победы в Москву

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Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

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В Бурятии число больных коронавирусом приблизилось к 2600

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Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальных классов.
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Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
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Политика

Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17

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Стало известно, пойдут ли дети в школу с 1 сентября

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Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

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Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

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Общество

У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус

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Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года

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