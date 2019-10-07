Энергетика
Коммерсантъ«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики. С текстом проекта ознакомилась газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».Ведомостивчера в 17:53
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Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости от Украины, киевские власти начали вооружённую операцию против жителей Донбасса.
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Религия
Глава Екатеринбургской епархии выбрал место под храм святой Екатерины
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Экономика
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Шоу-бизнес
Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина заявила Daily Mail, что была вынуждена продать обручальное кольцо, подаренное ей бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, чтобы оплатить счета за сохранение беременности.
Армия и оружие
Иран предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее Турция начала операцию против курдов на севере Сирии.
Наука
Раскрыта связь между паром вейпов и раком легких
Политика
Ушел в отставку премьер Азербайджана
В отставку ушел премьер Азербайджана Новруз Мамедов.
Транспорт
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Единоборства
Боец ММА скончался после турнира в Грозном
Боец смешанных единоборств из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100.
Наука
Создана первая квантовая система с симметрией четность-время
Американские исследователи реализовали одну из первых квантовых систем с симметрией четность-время (PT-симметрия).
Политика
ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг
Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.
Игры
В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы
7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.