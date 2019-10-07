Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.

с чего всё началось

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