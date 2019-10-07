Энергетика
Коммерсантъ«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики. С текстом проекта ознакомилась газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.Ведомостивчера в 17:53
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Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Lenta.ru 02:20
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Интернет
Роскачество назвало лучшие мессенджеры
Роскачество исследовало наиболее популярные мобильные приложения мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play.
ФАН 01:28
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Армия и оружие
Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Сирии, сообщили СМИ
РИА Новости вчера в 15:46
Гаджеты
Компания Intel снизила цены на процессоры девятой генерации
Компания Intel снизила стоимость процессоров девятой генерации.
Актуальные Новости вчера в 12:30
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.
РИА Новости 03:22
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Спорт
«Бессмысленные горы денег и жертв – вот наши победы». Интервью с Кириллом Набутовым, который больше не хочет комментировать спорт
Кирилл Набутов работал на тринадцати Олимпиадах, в девяностые и в начале нулевых комментировал спорт на Ленинградском телевидении и делал популярные программы: например, «Адамово яблоко», где впервые на нашем ТВ заговорили о сексе, и «Один день» – первый выпуск был с Олегом Романцевым.
Sports.ru вчера в 03:48
Политика
Два комитета ООН прервали работу из-за невыдачи виз делегатам из РФ
Два комитета Генеральной Ассамблеи ООН остановили работу на несколько часов из-за отказа в выдаче виз дипломатам из России и других стран.
iReactor вчера в 16:53
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 09:32
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Политика
Власти США ввели санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций.
Телеканал RTVI вчера в 18:47
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия
Полиция возбудила дело из-за ДТП с маршруткой в Курске
В понедельник вечером в Курске произошло ДТП с участием большегруза Freightliner, маршрутного такси "Газель", принадлежавшего индивидуальному предпринимателю, и легкового автомобиля Mercedes Gelandewagen, В ДТП погибли два пассажира маршрутки, шестеро получили травмы, четверо госпитализированы.
ТАСС 02:49
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении
Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.
WomanHit.ru 03:21
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика
В МИД Украины рассказали о сценариях развития ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, причем один из них подразумевает отказ Киева от контроля над регионом.
Известия 00:22