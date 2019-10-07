Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики. С текстом проекта ознакомилась газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.
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Ведомостивчера в 17:53
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В МИД Украины рассказали о сценариях развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, причем один из них подразумевает отказ Киева от контроля над регионом.
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