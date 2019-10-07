Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики. С текстом проекта ознакомилась газета «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».
Ведомостивчера в 17:53

Подробнее о событии

Минэнерго впервые признало возможность спада спроса на нефть после 2030 года

Интерфакс03:13

Минэнерго признало риск падения спроса на нефть

Взгляд.ру02:52

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Ведомостивчера в 17:53

Минэнерго впервые признало риск падения спроса на нефть

Газета.Ru02:36

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Банки.ру01:40

«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 23:21

Правительство предсказало нефти скорую ненужность

Lenta.ru02:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Политика

Проблемы с визами США остановили работу двух комитетов ООН

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН на несколько часов приостановили работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
Мойка78 вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Футбол

Мариу рассказал, почему принял решение перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который был вызван в сборную Португалии на матчи отбора чемпионата Европы — 2020, рассказал, почему принял решение перейти в стан «железнодорожников».
Чемпионат 00:26
Общество

В России появится новая возрастная маркировка

Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др).
РИА Новости 01:12
Здоровье

РСПП пожаловался Медведеву на неготовность системы маркировки лекарств

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьера Дмитрия Медведева и спикера Госдумы Вячеслава Володина о неготовности системы маркировки лекарств к запуску 1 января 2020 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма, подписанные президентом союза Александром Шохиным.
Ведомости 02:20
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» на лице

Аномалия была диагностирована через несколько после рождения ребенка и проявилась в виде темных пятен на лице, похожих на «маску Бэтмена».
Югополис 03:19
Происшествия

Полиция возбудила дело из-за ДТП с маршруткой в Курске

ТАСС 02:49
Политика

США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу

Коммерсантъ 01:46
Общество

Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц

Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
РБК вчера в 07:03
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
РИА Новости 00:14
Футбол

Новиков назначен и. о. главного тренера «Динамо»

RT на русском 03:01
Футбол

Заха подаст в суд на своего агента из-за срыва ухода из «Кристал Пэлас»

Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист принял решение подать в суд на своего агента Уилла Солтхауса, представляющего фирму Unique Sports Management (USM).
Чемпионат 03:08
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Кино

Российский фильм «Дылда» вошел в список претендентов на «Оскар»

Комсомольская правда вчера в 16:22
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия

Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Политика

Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Политика

Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.
Московский Комсомолец вчера в 22:57
Политика

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева вылетела из США в Москву

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую ранее ФБР США подвергли неправомерному допросу, вылетела из Нью-Йорка в Москву.
Политика Сегодня вчера в 20:30
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Происшествия

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

Ведомости вчера в 07:37
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное