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Ведомости: российским металлургам хотят повысить и НДПИ, и налог на прибыль

После четырех дней переговоров российского правительства и представителей металлургической отрасли стороны в целом пришли к соглашению по вопросу повышения налогов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на четырех участников заседания.
ПРАЙМ
В итоге решено повысить сразу два налога.
ПРАЙМ
Главной идеей новой версии НДПИ стала привязка к мировым ценам на сырьё, а не к себестоимости тонны добытого, как сейчас.
Lenta.ru
Помимо повышенного НДПИ, увеличенный налог на прибыль будут платить те компании, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Власти переформатируют налог и на добычу, и на прибыль
На старте обсуждения изменения вариантов изъятия бизнес предлагал сделать это через налог на прибыль. Но правительство склонялось к корректировке режима налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). А по поводу изменения налога на прибыль у властей были другие планы.
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Ведомости: российским металлургам хотят повысить и НДПИ, и налог на прибыль
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«Ведомости»: российским металлургам решили увеличить и НДПИ, и налог на прибыль
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Источник: Роснедра 20 сентября обсудят с металлургами и химиками возможное повышение НДПИ
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