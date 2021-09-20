После четырех дней переговоров российского правительства и представителей металлургической отрасли стороны в целом пришли к соглашению по вопросу повышения налогов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на четырех участников заседания.
На старте обсуждения изменения вариантов изъятия бизнес предлагал сделать это через налог на прибыль. Но правительство склонялось к корректировке режима налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). А по поводу изменения налога на прибыль у властей были другие планы.
Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись падением в среднем на 1-2% в связи с уходом трейдеров от риска, значимым фактором на рынке остается ситуация вокруг китайской Evergrande, свидетельствуют данные торгов.