Власти переформатируют налог и на добычу, и на прибыль

На старте обсуждения изменения вариантов изъятия бизнес предлагал сделать это через налог на прибыль. Но правительство склонялось к корректировке режима налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). А по поводу изменения налога на прибыль у властей были другие планы.