Экономика

REGNUMREGNUM«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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с чего всё началось

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:29

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СМИ: Власти РФ не окажут бизнесу «серьезную поддержку»

Московский Комсомолец04:35

СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

РБК00:45

«Ведомости»: Российские власти отказались от серьезных мер поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса

Эхо Москвы02:01

«Ведомости»: малый бизнес получит деньги на покрытие убытков не раньше мая

Новая газета01:50

Российский бизнес отказались спасать

Lenta.ru03:00

«Ведомости»: Бизнес получит реальную поддержку не раньше конца мая

БИЗНЕС Online00:00

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Ведомостивчера в 18:29
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Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Политика

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
РБК 04:03
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

Правительство утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.
Известия 02:50
Финансы

Доллар и евро открылись снижением к рублю

В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Компания 04:03
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО со скрытой функцией замедления батареи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок работы гаджетов, в частности, путем «увязки» функциональности устройства со сроком износа аккумулятора.
Право.ру 04:06
Общество

Еще 9 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Приняты все необходимые профилактические меры, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Всего в России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса.
Нижний Новгород on-line 03:33
Общество

В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Известия 03:12
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Здоровье

Ношение масок может снизить скорость распространения коронавируса

Ношение масок в общественных местах может предотвратить распространение сезонных вирусов, в том числе коронавирусов.
MedikForum.ru 00:47
Общество

В Липецкой области подтверждено восемь новых случаев коронавируса

Диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 подтвержден у еще восьми жителей Липецкой области, об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
Коммерсантъ Воронеж 04:19
Общество

В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 04:51
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Политика

Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

В Крыму могут сократить режим самоизоляции

Накануне в Крыму продлили режим обязательной самоизоляции до 30 апреля.
Примечания 04:44
Общество

В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса

Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

В Северске обвалилась часть фасада здания больницы

В Томской области произошло обрушение кирпичной кладки фасада перед входом в один из корпусов клинической больницы.
Известия 01:20
Общество

Бориса Джонсона подключат к ИВЛ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее сегодня госпитализированный в больницу в связи с коронавирусом, будет подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Общественная служба новостей вчера в 17:23
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Общество

Правительство РФ освободило застройщиков от штрафов до 2021 года

Мишустин отметил, что строительному бизнесу необходима поддержка из-за рисков, появившихся в условиях распространения коронавируса.
REGNUM 04:43
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Mockva.ru 04:05
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
Общество

Режим самоизоляции могут отменить в Новосибирской области

Напомним, режим самоизоляции пока действует в Новосибирской области до 30 апреля.
Новосибирские новости 02:34
Единоборства

Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
REGNUM 01:24
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
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