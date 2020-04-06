Экономика
REGNUM«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.Ведомостивчера в 18:29
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Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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Общество
Правительство утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей
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В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
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Здоровье
Ношение масок может снизить скорость распространения коронавируса
Ношение масок в общественных местах может предотвратить распространение сезонных вирусов, в том числе коронавирусов.
Общество
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Диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 подтвержден у еще восьми жителей Липецкой области, об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
Общество
В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Политика
Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
В Крыму могут сократить режим самоизоляции
Накануне в Крыму продлили режим обязательной самоизоляции до 30 апреля.
Общество
В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса
Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge.
Происшествия
В Северске обвалилась часть фасада здания больницы
В Томской области произошло обрушение кирпичной кладки фасада перед входом в один из корпусов клинической больницы.
Общество
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее сегодня госпитализированный в больницу в связи с коронавирусом, будет подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Общество
Правительство РФ освободило застройщиков от штрафов до 2021 года
Мишустин отметил, что строительному бизнесу необходима поддержка из-за рисков, появившихся в условиях распространения коронавируса.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
Общество
Режим самоизоляции могут отменить в Новосибирской области
Напомним, режим самоизоляции пока действует в Новосибирской области до 30 апреля.
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.