Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.

с чего всё началось

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

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