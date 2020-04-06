Экономика

REGNUMREGNUM«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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с чего всё началось

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:29

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СМИ: Власти РФ не окажут бизнесу «серьезную поддержку»

Московский Комсомолец04:35

Российский бизнес отказались спасать

Lenta.ru03:00

«Ведомости»: малый бизнес получит деньги на покрытие убытков не раньше мая

Новая газета01:50

«Ведомости»: Российские власти отказались от серьезных мер поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса

Эхо Москвы02:01

СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

РБК00:45

«Ведомости»: Бизнес получит реальную поддержку не раньше конца мая

БИЗНЕС Online00:00

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Ведомостивчера в 18:29
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Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Политика

Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 05:34
Общество

В Подмосковье от коронавируса за сутки умерли пять пациентов

В Московской области за сутки умерли пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
BFM.ru 05:20
Общество

В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 03:46
Общество

Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска

Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Известия 05:47
Общество

Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
RT на русском 05:40
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии

73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Интерфакс 06:09
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Единоборства

Стал известен соперник Фергюсона на турнире UFC 249

Газета.Ru 03:56
Армия и оружие

Индийская армия ликвидировала девять террористов в Кашмире

Девять террористов убиты в результате военных операций индийской армии в долине Кашмир, 5 апреля сообщает ANI.
ИА Красная Весна вчера в 02:12
Здоровье

Сотрудник Департамента образования Ивановской области заразился коронавирусом

В Ивановской области случай заражения инфекцией зарегистрировали у сотрудника департамента образования.
Регион online 04:54
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Происшествия

В Москве на дороге высадили смертельно раненного мужчину

Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни.
РИА Новости 06:06
Общество

В России осталось четыре региона без коронавируса

Всего в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения и 45 смертей от коронавируса.
RuNews24.ru 01:45
Кино

Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Inc-news.ru вчера в 15:55
Общество

Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.
МонаВиста 04:06
Общество

Зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус

Компания «Генериум» зарегистрировала первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию нового типа.
Компания 04:10
Общество

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса

В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Expert.ru 02:25
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Общество

В Башкирии разрешили ездить на авто во время режима самоизоляции

6 апреля в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором стало известно, что во время самоизоляции жители смогут передвигаться на личном автомобиле.
ToDay News Ufa 05:35
Энергетика

«Транснефть» начала прокачку российской нефти на НПЗ Белоруссии

Минск, 6 апреля 2020, 12:28 — REGNUM Поставки нефти российских компаний на НПЗ Белоруссии идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями.
REGNUM 05:28
Здоровье

Опасной для пожилых людей может быть самоизоляция из-за коронавируса

Физическое состояние пожилых людей, находящихся на карантине из-за коронавируса, может сильно ухудшиться, заявил врач Леонид Эйдельман.
Live24 вчера в 01:43
Общество

Банкиры просят разрешить гражданам выход на улицу для визита в банки

Ассоциация банков России попросила власти признать посещение банковских офисов и банкоматов обоснованной причиной для выхода на улицу граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 04:16
Путешествия

Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года

В Турции не утихают обсуждения выступления министра туризма и культуры страны с заявлением о том, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции начало туристического сезона будет перенесено на вторую половину мая.
Территория новостей 04:51
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