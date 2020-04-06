Экономика
REGNUM«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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с чего всё началось
Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.Ведомостивчера в 18:29
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Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Политика
Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом
Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.
Общество
В Подмосковье от коронавируса за сутки умерли пять пациентов
В Московской области за сутки умерли пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Общество
Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска
Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Общество
Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии
73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Армия и оружие
Индийская армия ликвидировала девять террористов в Кашмире
Девять террористов убиты в результате военных операций индийской армии в долине Кашмир, 5 апреля сообщает ANI.
Здоровье
Сотрудник Департамента образования Ивановской области заразился коронавирусом
В Ивановской области случай заражения инфекцией зарегистрировали у сотрудника департамента образования.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Происшествия
В Москве на дороге высадили смертельно раненного мужчину
Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни.
Общество
В России осталось четыре региона без коронавируса
Всего в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения и 45 смертей от коронавируса.
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Общество
Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.
Общество
Зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус
Компания «Генериум» зарегистрировала первый российский экспресс-тест на коронавирусную инфекцию нового типа.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса
В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Общество
В Башкирии разрешили ездить на авто во время режима самоизоляции
6 апреля в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором стало известно, что во время самоизоляции жители смогут передвигаться на личном автомобиле.
Энергетика
«Транснефть» начала прокачку российской нефти на НПЗ Белоруссии
Минск, 6 апреля 2020, 12:28 — REGNUM Поставки нефти российских компаний на НПЗ Белоруссии идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями.
Здоровье
Опасной для пожилых людей может быть самоизоляция из-за коронавируса
Физическое состояние пожилых людей, находящихся на карантине из-за коронавируса, может сильно ухудшиться, заявил врач Леонид Эйдельман.
Общество
Банкиры просят разрешить гражданам выход на улицу для визита в банки
Ассоциация банков России попросила власти признать посещение банковских офисов и банкоматов обоснованной причиной для выхода на улицу граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.
Путешествия
Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года
В Турции не утихают обсуждения выступления министра туризма и культуры страны с заявлением о том, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции начало туристического сезона будет перенесено на вторую половину мая.