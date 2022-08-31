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«Ведомости»: россияне стали экономить на презервативах

Продажи средств контрацепции в российских торговых сетях и аптеках за полгода снизились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Lenta.ru
Количество проданных презервативов в магазинах снизилось на 6,6 процента, в аптеках — на 16,4 процента.
ФАН
К тому же отмечается, что многие россиянки на фоне экономической неопределенности откладывают беременность на более поздний срок.
Lenta.ru
Для презервативов, отмечают DSM Group, мартовский рост составил всего 4%, а спад в апреле спад — 30% по сравнению с прошлым годом.
Forbes

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Жители России в 2022 году сократили расходы на презервативы
ФАН21:08
В Росси зарегистрирован спад сексуальной активности: расходы на презервативы снизились на 22%
ИА SM-News20:11
Россияне урезали расходы на презервативы более чем на 16% в аптеках и 6% в магазинах
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«Ведомости»: россияне стали экономить на презервативах
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