Общество
ТАСС«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз
Власти прорабатывают новую редакцию Кодекса административных правонарушений. Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
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с чего всё началось
Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.Ведомостивчера в 16:22
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«Ведомости»: правительство предлагает увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
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СМИ узнали о планах властей увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 00:15, Вашингтон
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