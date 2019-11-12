Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.

с чего всё началось

Власти прорабатывают новую редакцию Кодекса административных правонарушений. Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.

«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

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