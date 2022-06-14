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«Ведомости» узнали о падении цен на сталь на 40% с начала года

В марте цена горячекатаного проката в России достигала 100 тыс. руб. за тонну, на стальную арматуру — 76–82 тыс. руб. за тонну, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные издания «Металлоснабжение и сбыт».
РБК
Снижение цен произошло на фоне падения интереса к металлу, а также укрепления рубля к доллару, сообщает газета «Ведомости
» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Русмет».
Коммерсантъ
Как пояснил изданию представитель ПАО «Северсталь», сейчас ситуация с заказами оценивается как «крайне напряженная».
Коммерсантъ
При нынешнем курсе рубля экспорт национальной валюты малорентабелен, а на внутреннем рынке ожидается падение загрузки на 10%.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Сталь подешевела в России на 40% с января
РЕН ТВ22:07
«Ведомости»: металлурги потерпят убытки из-за снижения цен на сталь на 40%
Телеканал 360°00:00
Агентство «Русмет» зафиксировало падение цен на сталь в России
ФАН23:21
«Ведомости»: с начала года цены на сталь в России упали на 40%
BFM.ru22:47
«Ведомости» узнали о падении цен на сталь на 40% с начала года
РБК02:19
«Ведомости»: цены на сталь в России упали на 40% с января
Коммерсантъ22:03
«Ведомости»: цены на сталь в России упали на 40% с января
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