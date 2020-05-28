Общество
BFM.ru«Ведомости» сообщили о смене покупателя
Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники. Согласно этим данным, газету купят основатель уральского «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.
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с чего всё началось
Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщили «Ведомостям» три человека, знающие детали сделки и близкие к разным ее сторонам. По их словам, покупателем 100% акций издателя газеты, АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».Ведомостивчера в 14:16
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Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ вчера в 10:56
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Происшествия
В российском пансионате произошла вспышка коронавируса
В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском вчера в 08:18
Экономика
Администрация «курганской Рублевки» берет многомиллионный кредит
В конце апреля стало известно, что Сбербанк выдаст администрации Кургана кредит в 97 млн рублей.
URA.Ru вчера в 22:49
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
РИА Новости вчера в 08:21
Здоровье
Доктор Мясников назвал причины ослабления коронавируса
Коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших.
Известия 00:16
Общество
В Челябинской области будет продлен режим повышенной готовности
Как сообщала «Губерния», вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт объяснила резкий рост новых случаев COVID-19.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 11:04
Политика
Источник сообщил о госпитализации экс-губернатора Чувашии Игнатьева
Михаил Игнатьев, уволенный с поста губернатора Чувашии в связи с утратой доверия и подавший на Владимира Путина в суд, госпитализирован с двусторонней пневмонией.
РЕН ТВ 27 мая в 05:03
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Кино
Apple примет участие в съемках нового фильма Скорсезе
Paramount Pictures станут дистрибьюторами. Подчеркивается, что решение было принято в связи с высокой стоимостью производства фильма.
МедиаКорСеть вчера в 06:06
Общество
«Аэрофлот» объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток
"Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту", — отмечается в сообщении.
РИА Новости вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья
Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
Кино
«Соник в кино» получит сиквел
Paramount Pictures и Sega Sammy заключили соглашение о производстве второй части фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru вчера в 23:54
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Наука
Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут
NewInform вчера в 04:52
Общество
Кузнецова призвала создать «реестр педофилов»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания.
Интерфакс 00:06
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk 27 мая в 23:39
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости 27 мая в 11:46
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Хоккей
Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА
Телеканал 360° 27 мая в 02:53
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56