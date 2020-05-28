Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщили «Ведомостям» три человека, знающие детали сделки и близкие к разным ее сторонам. По их словам, покупателем 100% акций издателя газеты, АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».

с чего всё началось

Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники. Согласно этим данным, газету купят основатель уральского «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 1

Происшествия В российском пансионате произошла вспышка коронавируса В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура. 7

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 1,6K

Экономика Администрация «курганской Рублевки» берет многомиллионный кредит В конце апреля стало известно, что Сбербанк выдаст администрации Кургана кредит в 97 млн рублей.

Политика ПАСЕ решила проверить Конституцию России Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России. 2,3K

Здоровье Доктор Мясников назвал причины ослабления коронавируса Коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших. 219

Политика Источник сообщил о госпитализации экс-губернатора Чувашии Игнатьева Михаил Игнатьев, уволенный с поста губернатора Чувашии в связи с утратой доверия и подавший на Владимира Путина в суд, госпитализирован с двусторонней пневмонией. 278

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 6,3K

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 227

Общество «Аэрофлот» объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток "Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту", — отмечается в сообщении. 13

Кино «Соник в кино» получит сиквел Paramount Pictures и Sega Sammy заключили соглашение о производстве второй части фильма «Соник в кино».

Здоровье Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. 15

Общество Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии. 370

Общество Кузнецова призвала создать «реестр педофилов» Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания.

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic. 1K