Общество

РБКРБК«Ведомости» сообщили о смене владельца

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости». Об этом сообщает сама газета со ссылкой на Кудрявцева и подтверждение Воронова.
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с чего всё началось

У «Ведомостей» появятся новые владельцы

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review. Это «Ведомостям» сообщил Кудрявцев и подтвердил Воронов.
Ведомостивчера в 13:59

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У «Ведомостей» появятся новые владельцы

Ведомостивчера в 13:59

«Ведомости» могут сменить владельца

Наша версиявчера в 14:08

«Ведомости» сообщили о смене владельца

РБКвчера в 17:21

У «Ведомостей» будут новые собственники

Коммерсантъвчера в 15:05

«Ведомости» объявили о смене владельцев

ТАССвчера в 14:43

Новыми владельцами «Ведомостей» станут Константин Зятьков и Алексей Голубович

Интерфаксвчера в 14:27

У газеты «Ведомости» меняются владельцы

Эхо Москвывчера в 16:04
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Шоу-бизнес

Сын Наташи Королёвой сменил имя и отказался от фамилии

Газета Кемерова вчера в 06:02
Политика

Лукашенко не хочет закрывать границы страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.
Gazeta.SPb 16 марта в 16:35
Общество

В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
РБК 01:12
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:49
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС вчера в 13:58
Космос

Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM 15 марта в 01:14
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
iReactor вчера в 16:42
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Шнуров стихом ответил на призыв Путина не покупать продукты впрок

В рифмованных строчках Шнуров сообщил о том, что сначала хотел купить много макарон, но после таких слов чиновников решил во всем положиться на их опыт и от похода за провиантом отказался.
Live24 01:02
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Общество

Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Известия вчера в 15:25
Политика

Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
ТАСС вчера в 17:03
Космос

Россия запустит аппарат на Луну

По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.
Expert.ru вчера в 05:45
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Политика

Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого

Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Известия вчера в 20:41
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском вчера в 02:38
Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру

Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
VSE42.RU вчера в 23:08
Общество

Эксперты поссорились из-за медицинских масок во время телеэфира

Украинский эксперт Вячеслав Ковтун задался вопросом, зачем нужно производить медицинские маски, если, по ряду мнений, они "не защищают".
Московский Комсомолец вчера в 11:41
Общество

Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Lenta.ru вчера в 16:15
Общество

На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Появилась информация о втором смертельном случае в результате заражения коронавирусом COVID-19 на Украине.
Piter.tv вчера в 15:11
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Evo-rus.com вчера в 02:33
Кино

Фильм к 75-летию Победы из Севастополя пошёл на «экспорт»

В дни приближения майских праздников и 75-летней годовщины Великой Победы фильм «Первый выстрел» уже увидели зрители телеканала «Первый Севастопольский».
ForPost 01:00
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 05:46
Финансы

Эксперт назвал условия для дальнейшего понижения курса рубля

Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.
RT на русском вчера в 09:18
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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