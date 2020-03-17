Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review. Это «Ведомостям» сообщил Кудрявцев и подтвердил Воронов.

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Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости». Об этом сообщает сама газета со ссылкой на Кудрявцева и подтверждение Воронова.

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