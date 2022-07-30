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«Ведомости» сообщили о продаже российского бизнеса OBI за €1

Компания OBI 27 июля закрыла сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети магазинов местным инвесторам, пишут
 «Ведомости» со ссылкой на источники.
РБК
На первом этапе 40% долей в шести фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу.
РБК
Издание пишет, что Йозеф Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH.
66.ru
Согласно картотеке арбитражных дел, к различным структурам OBI (ООО «Франчайзинговый центр ОБИ», «Сделай своими руками», «ОБИ прямой импорт и поставки» и проч.) сейчас поданы иски примерно на 1 млрд руб. (правда, некоторые требования к разным юрлицам дублируются).
Ведомости

Подробнее о событии

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