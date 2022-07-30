Согласно картотеке арбитражных дел, к различным структурам OBI (ООО «Франчайзинговый центр ОБИ », «Сделай своими руками», « ОБИ прямой импорт и поставки» и проч.) сейчас поданы иски примерно на 1 млрд руб. (правда, некоторые требования к разным юрлицам дублируются).