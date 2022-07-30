Согласно картотеке арбитражных дел, к различным структурам OBI (ООО «Франчайзинговый центр ОБИ», «Сделай своими руками», «ОБИ прямой импорт и поставки» и проч.) сейчас поданы иски примерно на 1 млрд руб. (правда, некоторые требования к разным юрлицам дублируются).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 июля иронично прокомментировала распространенное мнение, что у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона слишком мало шансов занять пост генерального секретаря НАТО.
Министерство иностранных дел Норвегии выражает сожаление в связи с инцидентом с сотрудницей консульства страны в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, приключившимся в одном из российских отелей.
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России.