«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.

с чего всё началось

Параметры налогового маневра в IT-отрасли будут объявлены в ближайшее время, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

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