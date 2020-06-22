Экономика
Компания«Ведомости» узнали детали налогового маневра для IT-отрасли
Параметры налогового маневра в IT-отрасли будут объявлены в ближайшее время, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.Ведомости21 июня в 18:03
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Inc-news.ru вчера в 11:10
Общество
В России могут ввести еще одно пособие в 10 тысяч рублей для детей
В Совете Федерации выступили с предложением увеличить возраст детей, которым полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Pro Город Киров вчера в 06:09
Экономика
Путин упростил налогообложение для офшорных компаний
Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
Национальная служба новостей 11:36
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Общество
Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Происшествия
На Бали трагически погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель
О гибели 18-летней Насти Тропицель, у которой в Instagram насчитывался миллион подписчиков, сообщила в профиле девушки ее мать.
Ридус 21 июня в 11:42
Игры
Слухи: хакеры взломали Stalker Online и похитили данные 1,2 млн игроков
Неизвестные хакеры взломали многопользовательский шутер Stalker Online (в Steam доступна под названием Stay Out) и похитили данные 1,2 миллиона пользователей.
3DNews 12:40
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Общество
Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин
«Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.», — заявил Путин.
REGNUM 10:49
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Хоккей
«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.
Чемпионат 12:35
Футбол
Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»
Российская газета 12:15
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
Газета.Ru 05:26
Киберспорт
Bloodstained: Curse of the Moon внезапно получит сиквел
Игромания.ру 11:45
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Здоровье
В 43 муниципалитетах Алтайского края возобновят плановую медпомощь
В медицинских учреждениях 43 муниципалитетов Алтайского края в ближайшее время начнут оказывать плановую медицинскую помощь.
Алтайская правда вчера в 05:01
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня выступает с телеобращением к россиянам. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".
Вести.Ru 10:00
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
Политика
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили на шопинге с Мирославой Карпович
Разведенного Павла Прилучного фанаты заметили на шопинге с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
HotGeo вчера в 05:50
Общество
Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
RT на русском 10:53
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18