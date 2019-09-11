Политика
Интерфакс«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал во вторник, что Олег Смоленков, ранее названный возможным «суперагентом» ЦРУ в Кремле, действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад.Ведомостивчера в 17:26
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В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США
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"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
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Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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Сергей Галицкий перечислил в бюджет Краснодарского края 15 млрд рублей
Бизнесмен Сергей Галицкий перечислил в бюджет Краснодарского края 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от продажи крупного пакета акций "Магнита".
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Роль Жанны д’Арк в байопике играет десятилетняя актриса Лиз Лепла-Прюдом. Игра юной артистки покорила сердца зрителей.
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Футбол
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34-летний португалец, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров национальных команд в истории, сократил отставание от лидера рейтинга Али Даеи, у которого 109 голов за сборную Ирана.
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Розетти удивлен ситуацией вокруг футбольных арбитров в России
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти выразил недоумение попыткой российских клубов вмешаться в работу судейского департамента РФС.
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Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Общество
Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
Lenta.ru 09 сентября в 08:18
Киберспорт
Вышла пробная версия FIFA 20 — можно сыграть в новый режим VOLTA
FIFA 20 выйдет 27 сентября, на ПК ее можно предзаказать в Origin: стандартное издание обойдется в ₽3 499.
CyberSport.ru вчера в 17:21
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона - внутреннее дело американцев.
Газета.Ru 02:36
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
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Политика
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие указа, предусматривающего применение санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы.
Российская газета вчера в 21:31
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
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Тарантино раскрыл Собчак впечатления о Мединском
Культуромания 03:59
Армия и оружие
Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году
Хакасия-Информ вчера в 23:16
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
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Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России
Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор 09 сентября в 05:30
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой.
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Раскрыто имя шпиона США в российском правительстве
Смоленков, работавший в разные годы в администрации президента, посольстве в США и аппарате правительства, таинственно исчез из России в 2017 году.
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Политика
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим заместителем - главным военным прокурором Виктора Чумака, который был депутатом Верховной рады двух предыдущих созывов.
ТАСС 03:59
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
Количество разводов в России сократилось на фоне снижения доходов населения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
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Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при отравлении в ресторане
Специалисты Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов, что делать в случае отравления.
РИА Новости 00:16