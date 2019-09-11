Политика
Интерфакс«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал во вторник, что Олег Смоленков, ранее названный возможным «суперагентом» ЦРУ в Кремле, действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад.Ведомостивчера в 17:26
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Lenta.ru 01:29
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В Сети появились фотографии лицевой панели Huawei Mate 30.
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Музыканта Григория Лепса заподозрили в употреблении алкоголя после года отказа от спиртного.
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