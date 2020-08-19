Один SSJ100 стоит около $33 млн, или 2,4 млрд руб. по нынешнему курсу, т. е. вся партия обойдется примерно в 140 млрд руб. Поставки новых SSJ100 из этой партии уже в этом году планируются «Аэрофлоту», Red Wings, возможно, «Азимуту» и «Якутии», говорят два человека, близких к ОАК.

Ведомости 17:21