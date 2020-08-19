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Интерфакс
Интерфакс

«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100

Промсвязьбанк может купить 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 примерно на 140 млрд рублей, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Партию лайнеров может приобрести компания "ПСБ лизинг" за счет кредита Промсвязьбанка, указывает издание.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Один SSJ100 стоит около $33 млн, или 2,4 млрд руб. по нынешнему курсу, т. е. вся партия обойдется примерно в 140 млрд руб. Поставки новых SSJ100 из этой партии уже в этом году планируются «Аэрофлоту», Red Wings, возможно, «Азимуту» и «Якутии», говорят два человека, близких к ОАК.
Ведомости17:21
Подробнее о событии
Царьград

Банки в России скупают самолёты: источники натолкнули на мысль о вывозе золота

Царьград04:38
REGNUM

Промсвязьбанк может приобрести 59 лайнеров SSJ-100

REGNUM03:41
Lenta.ru

На проблемный Sukhoi SuperJet нашли покупателя

Lenta.ru02:39
ТАСС

«Ведомости»: Промсвязьбанк может купить 59 лайнеров SSJ-100 для поставки в лизинг

ТАСС02:59
Интерфакс

«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100

Интерфакс03:08
Накануне.Ru

Промсвязьбанк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Накануне.Ru22:32
Ведомости

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Ведомости17:21

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новостивчера в 09:34
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«Газпром» докупает суда для «Северного потока — 2»

Изначально судно под именем Bourbon Surf принадлежало международной компании Bourbon offshore, которая предоставляла свой флот для «Северного потока — 2». Однако в марте, как сообщало норвежское издание Sunnmotsposten, Bourbon Surf перешел в собственность кипрской Sevnor, у которой есть подразделения в Норвегии и России.
Евразия Daily05:02

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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