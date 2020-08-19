«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100
Промсвязьбанк может купить 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 примерно на 140 млрд рублей, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Партию лайнеров может приобрести компания "ПСБ лизинг" за счет кредита Промсвязьбанка, указывает издание.В источнике
С чего всё началось
Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100
Один SSJ100 стоит около $33 млн, или 2,4 млрд руб. по нынешнему курсу, т. е. вся партия обойдется примерно в 140 млрд руб. Поставки новых SSJ100 из этой партии уже в этом году планируются «Аэрофлоту», Red Wings, возможно, «Азимуту» и «Якутии», говорят два человека, близких к ОАК.
Ведомости17:21
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