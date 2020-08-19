«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100
Промсвязьбанк может купить 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 примерно на 140 млрд рублей, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Партию лайнеров может приобрести компания "ПСБ лизинг" за счет кредита Промсвязьбанка, указывает издание.В источнике
С чего всё началось
Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100
В мае президент Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 – такое количество «Суперджетов» в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет.
Ведомости17:21
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