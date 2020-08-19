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Интерфакс
Интерфакс

«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100

Промсвязьбанк может купить 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 примерно на 140 млрд рублей, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Партию лайнеров может приобрести компания "ПСБ лизинг" за счет кредита Промсвязьбанка, указывает издание.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

В мае президент Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 – такое количество «Суперджетов» в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет.
Ведомости17:21
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Царьград

Банки в России скупают самолёты: источники натолкнули на мысль о вывозе золота

Царьград04:38
Lenta.ru

На проблемный Sukhoi SuperJet нашли покупателя

Lenta.ru02:39
Интерфакс

«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100

Интерфакс03:08
ТАСС

«Ведомости»: Промсвязьбанк может купить 59 лайнеров SSJ-100 для поставки в лизинг

ТАСС02:59
REGNUM

Промсвязьбанк может приобрести 59 лайнеров SSJ-100

REGNUM03:41
Накануне.Ru

Промсвязьбанк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Накануне.Ru22:32
Ведомости

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Ведомости17:21

«Газпром» докупает суда для «Северного потока — 2»

Изначально судно под именем Bourbon Surf принадлежало международной компании Bourbon offshore, которая предоставляла свой флот для «Северного потока — 2». Однако в марте, как сообщало норвежское издание Sunnmotsposten, Bourbon Surf перешел в собственность кипрской Sevnor, у которой есть подразделения в Норвегии и России.
Евразия Daily05:02

В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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