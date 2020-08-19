В мае президент Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 – такое количество «Суперджетов» в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет.

Ведомости 17:21