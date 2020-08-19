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Интерфакс
Интерфакс

«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100

Промсвязьбанк может купить 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 примерно на 140 млрд рублей, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Партию лайнеров может приобрести компания "ПСБ лизинг" за счет кредита Промсвязьбанка, указывает издание.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

В мае президент Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 – такое количество «Суперджетов» в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет.
Ведомости17:21
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REGNUM

Промсвязьбанк может приобрести 59 лайнеров SSJ-100

REGNUM03:41
Интерфакс

«Ведомости» узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100

Интерфакс03:08
Накануне.Ru

Промсвязьбанк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Накануне.Ru22:32
ТАСС

«Ведомости»: Промсвязьбанк может купить 59 лайнеров SSJ-100 для поставки в лизинг

ТАСС02:59
Lenta.ru

На проблемный Sukhoi SuperJet нашли покупателя

Lenta.ru02:39
Ореанда-Новости

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Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

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