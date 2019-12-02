Политика
Интерфакс«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По информации издания, такая инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
В администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму 2021 г. большого числа малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер.Ведомостивчера в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ведомости»: на выборы в Госдуму могут допустить больше партий для помощи ЕР
Коммерсантъвчера в 23:56
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Энергетика
ОПЕК предрекла США конец «золотого века» сланцевой нефти
"Золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершен. Так считают министры стран Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Футбол
Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания
Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Экономика
Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Происшествия
В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки
Каталонская полиция задержала гражданина Испании по подозрению в убийстве россиянки.
Общество
Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель отстранен от работы в Германии
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, бывший депутат Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии, как этнический немец, и переехал с семьей в Мюнхен.
Экономика
Увеличение страховой суммы вкладов поддержано кабмином
Законопроект о повышении страховой суммы банковских вкладов с 1,4 до 10 миллионов рублей получил положительное заключение правительства.
Политика
Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
Кино
Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Космос
Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году
Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Космос
Частная космонавтика прирастает «Сибирью»
Авто
Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой
Тестовый заезд для второго прототипа родстера «Крым» был завершён 29 ноября в Туле.
Происшествия
В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Политика
Сегодня в Лондоне открывается саммит НАТО
Главы государств и правительств стран Североатлантического альянса соберутся, чтобы отметить семидесятилетие организации и обсудить планы, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированном шествии 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Спорт
Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу
В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Армия и оружие
В ЛНР зафиксировали ведение огня ВСУ по своим позициям
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство
Что касается потребления электроэнергии, то если зарядка не подключена к устройству и просто находится в розетке, энергии она потребляет такой мизер, что это даже не будет заметно.
Политика