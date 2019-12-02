В администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму 2021 г. большого числа малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер.

с чего всё началось

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По информации издания, такая инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

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