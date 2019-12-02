Политика

ИнтерфаксИнтерфакс«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По информации издания, такая инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.
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с чего всё началось

Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

В администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму 2021 г. большого числа малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер.
Ведомостивчера в 16:17

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Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

Ведомостивчера в 16:17

В Кремле нашли способ помочь «Единой России» одержать победу на выборах в Госдуму

URA.Ruвчера в 20:06

«Ведомости»: на выборы в Госдуму могут допустить больше партий для помощи ЕР

Коммерсантъвчера в 23:56

В Кремле придумали, как помочь «Единой России» выиграть выборы в Госдуму

Znak.comвчера в 21:45

На выборы в Госдуму в 2021 года могут допустить большое число малых партий

Эхо Москвы01:30

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

Интерфакс02:26

Для победы «ЕР» Кремль может допустить до выборов как можно больше малых партий

Накануне.Ruвчера в 19:24
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Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти

Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
РИА Новости вчера в 20:56
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 02:12
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Российская газета 02:44
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль российской военной полиции

Уточняется, что взрывное устройство сработало на пути следования отечественного бронеавтомобиля в сирийском городе Кобани.
Капитал страны вчера в 10:17
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Происшествия

В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус

В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 02:51
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Космос

Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС

Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.
Общественное телевидение России вчера в 17:31
Общество

В России отмечают День Неизвестного солдата

SM News вчера в 16:07
Происшествия

В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
Известия вчера в 06:48
Политика

ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян

Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Lenta.ru 02:40
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК вчера в 16:00
Общество

Самолет премьер-министра Канады Трюдо вышел из строя

Самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который обычно использовался для международных перелетов, вышел из строя до августа 2020 года.
РБК 02:35
Происшествия

Россиянин нашел на капоте автомобиля мертвую голую девочку

В Петербурге местный житель нашел на капоте своего автомобиля мертвую девочку.
Lenta.ru 02:24
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
Здоровье

Онкологию предотвратят яблоки, орехи и морковь

О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Ugpressa.ru 00:05
Футбол

Колосков просит наказать Дзюбу за слова про фашистов

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что комитет по этике РФС должен рассмотреть слова нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы после матча против "Спартака".
Российская газета вчера в 06:07
Общество

В России резко выросло число ДТП с такси

Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Lenta.ru 02:10
Происшествия

Обрушение моста произошло в Оренбурге

Мост в районе посёлка Кушкуль обрушился в Оренбурге, рассказала представитель регионального ГУ МЧС.
News.ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье

Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.
Панорама Ростова-на-Дону 02:24
Финансы

Рубль немного снизился к доллару и евро

В начале торгов российский рубль показал снижение к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:16
Происшествия

Легковушка снесла остановку с людьми в Барнауле

Во вторник, 3 декабря, в центре Барнаула произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка влетела в остановку, на которой стояли люди.
КП - Барнаул 00:44
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Коммерсантъ вчера в 15:32
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru 02:39
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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