Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.

с чего всё началось

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на предварительную версию двух глав.

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

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