Общество
RT на русском«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на предварительную версию двух глав.
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с чего всё началось
Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.Ведомостивчера в 16:22
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«Ведомости»: правительство предлагает увеличить штрафы за хулиганство в пять раз
Коммерсантъвчера в 20:58
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Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше
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СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
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Как и ожидалось, компания Apple представила сегодня свой новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro.
iXBT.com 08:44