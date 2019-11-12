Общество

Lenta.ruLenta.ruШтрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Читать в источнике
Комментировать239
с чего всё началось

Штрафы за хулиганство в новом КоАП поднимут в пять раз

Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.
Ведомостивчера в 16:22

Подробнее о событии

Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз

Известия00:58

«Ведомости»: правительство предлагает увеличить штрафы за хулиганство в пять раз

Коммерсантъвчера в 20:58

«Ведомости» узнали о планах поднять в КоАП штрафы за хулиганство в 5 раз

РБКвчера в 23:48

«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

ТАССвчера в 23:32

Штрафы за хулиганство увеличат в пять раз

URA.Ruвчера в 21:44

«Ведомости»: штрафы за хулиганство хотят увеличить в пять раз

РИА Новости00:56

Штрафы за хулиганство в новом КоАП поднимут в пять раз

Ведомостивчера в 16:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Авто

Hyundai представит прототип нового кроссовера Tucson

Корейская компания Hyundai представит 22 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) новый концептуальный кроссовер Plug-in Hybrid SUV Concept.
Известия 03:33
Армия и оружие

Первые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года

Вести.Ru 03:36
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
Газета.Ru 03:01
Культура

Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной года

ГЛАС.RU 00:22
Общество

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента страны после ухода с поста Эво Моралеса.
Газета.Ru 04:42
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

Ведомости вчера в 04:58
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
Шоу-бизнес

Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон еще могут подраться в России

FightTime.ru 03:50
Здоровье

Главный врач Красненской райбольницы опровергла слухи о закрытии двух отделений учреждения

В рамках проведённой реорганизации сохранили и штат врачей.
Газета-Заря 31 вчера в 08:04
Политика

В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели вчера в 07:02
Хоккей

«Флорида» переиграла «Бостон», уступая по ходу встречи 0:4

После первых двух периодов гости без шансов проигрывали со счетом 0:4. Однако, затем «Флориде» удалось переломить ход встречи и перевести игру в овертайм.
NewInform 01:00
Здоровье

В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни

Употребление достаточного количества овощей и фруктов, физическая активность и отказ от курения являются показателями здорового раза жизни, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.
РИА Новости 03:53
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным

REGNUM вчера в 01:38
Экономика

Еще более 180 проблемных жилых домов могут достроить в России

Ранее гендиректор фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун сообщил, что соглашения о софинансировании строительства проблемных домов в 25 регионах планируется подписать до конца 2019 года.
Интерфакс 04:04
Технологии

Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat создали альянс для повышения безопасности байт-кода

Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat объявили о формировании альянса для развития и повышения безопасности приложений, основанных на WebAssembly.
3DNews 04:21
Шоу-бизнес

МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отека на лице

Дни24 01:03
Авто

Новая Skoda Octavia стала еще больше

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем вчера в 01:53
Экономика

На Кубани увеличат прожиточный минимум пенсионера

Согласно приказу краевого министерства труда и соцразвития от 23 августа 2019 года, величина прожиточного минимума во втором квартале нынешнего года составляет для трудоспособного населения 12 030 рублей в месяц, для детей – 10 639 рублей в месяц, для пенсионеров – 9159 рублей в месяц, всего на душу населения – 11 107 рублей в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Известия вчера в 14:11
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Матери Анастасии Заворотнюк грозит 15 суток ареста

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, 76-летняя Валентина Борисовна в ближайшее время может оказаться за решеткой.
Телепрограмма 03:57
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное