Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.

с чего всё началось

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

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