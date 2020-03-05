Транспорт
РБК«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер. В строительство трассы, которая протянется от Солнцево до Железнодорожного, намерена инвестировать группа компаний «Регион».
Читать в источнике
Оценить246
с чего всё началось
Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.Ведомостивчера в 16:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Комментарии
Общество
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
Шоу-бизнес
Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи
Бывший теннисист Евгений Кафельников описал свои отношения с дочерью Алесей и обвинил девушку в постоянной лжи.
Культура
На Netflix вышел третий сезон аниме Castlevania
На Netflix появился третий сезон анимационного сериала по мотивам игровой франшизы Castlevania.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС.
Общество
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России
С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Общество
Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию
В случае, если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Общество
В России подтвердился новый случай заболевания коронавирусом
До нового случая сообщалось о шести заражениях коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, популярная американская певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Политика
Путин внес поправки в Конституцию про бога и русский народ
Президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект президентских поправок в Конституцию.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Наука
Биологи выяснили, что попугаи понимают основы теории вероятностей
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Общество
В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом
В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Политика
Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.
Общество
Депутат Дмитрий Юрков объяснил посещение «роддома» в Каргополе
Депутат в соцсети отчитался о посещении роддома в Каргополе, в посте говорилось о подарках, которые он привез в родильное отделение, где находилась 91 роженица.
Происшествия
Самолёт из Петербурга в Симферополь «заминировали» в полёте
В четверг, 5 марта, стало известно, что пассажирский самолёт из Петербурга в Симферополь «заминировали» в полёте.
Здоровье
На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия
На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Общество
Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом
Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Политика
Российских певца и флейтиста не пустили на Украину
Украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста, им запретили въезд на Украину на три года, сообщила в четверг пресс-служба госпогранслужбы Украины.