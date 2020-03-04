Транспорт
РБК«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер. В строительство трассы, которая протянется от Солнцево до Железнодорожного, намерена инвестировать группа компаний «Регион».
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.Ведомостивчера в 16:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Комментарии
Экономика
Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян
Более половины (58 процентов) россиян допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились при попытке использовать химоружие
Гаджеты
Финдиректор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
В мобильном сегменте уже достаточно долго присутствуют 10-нанометровые процессоры Intel. Серверные 10-нм решения появятся в этом году.
Армия и оружие
Истребители МиГ-35 оснастят системой защиты от критических перегрузок
«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолётах», — заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Политика
Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины
Пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что Денис Шмыгаль назначен на пост нового премьер-министра страны.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Происшествия
Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
Политика
Мишустин планирует восстановить связи с ОЭСР
По информации издания, поручение по подготовке плана восстановления контактов с международной организацией отдал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта. Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
Футбол
Футболисты «Шахтера» разгромили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Единоборства
Объявлен состав женской сборной России по боксу на отбор на ОИ-2020
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления
В Интернете появились информация, что после обновлений Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого, говорится в соответствующем распоряжении.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Экономика
«Известия»: в России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию.
Армия и оружие
В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили израильскую ракетную атаку, передает РИА Новости.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский 3 марта впервые выложил снимок с новорожденной дочерью.
Здоровье
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Хоккей