Транспорт

РБКРБК«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер. В строительство трассы, которая протянется от Солнцево до Железнодорожного, намерена инвестировать группа компаний «Регион».
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Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.
Ведомостивчера в 16:13

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Платный дублер МКАД появится под Москвой

Моя Москва.онлайнвчера в 23:16

СМИ узнало о планах строительства платного дублера МКАД

РИА Новостивчера в 23:08

Вдоль участка МКАД может появиться платный дублер

Коммерсантъвчера в 17:42

Под Москвой появится платный дублер МКАД

Lenta.ruвчера в 20:29

«Ведомости»: платный скоростной дублер МКАД планируют построить к югу от Москвы

ТАССвчера в 18:34

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

РБКвчера в 21:42

Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Ведомостивчера в 16:13
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