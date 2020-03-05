Транспорт

РБКРБК«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер. В строительство трассы, которая протянется от Солнцево до Железнодорожного, намерена инвестировать группа компаний «Регион».
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с чего всё началось

Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.
Ведомостивчера в 16:13

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Скоростной дублёр МКАД могут построить южнее Москвы

Life.ru06:09

Платный дублер МКАД в ТиНАО станет частью трассы «Солнцево - Бутово - Варшавское»

Агентство Москва03:52

«Ведомости»: платный скоростной дублер МКАД планируют построить к югу от Москвы

ТАССвчера в 18:34

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

РБКвчера в 21:42

СМИ сообщили о планах строительства дублера МКАД

Москва 2401:28

Вдоль участка МКАДа может появиться платный дублер

Коммерсантъвчера в 17:42

Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Ведомостивчера в 16:13
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Комментарии

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В экстренные службы поступило четвертое за сутки анонимное сообщение о заложенном в пассажирском самолете взрывном устройстве.
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«Ситуация адская»: экранный Лютик устал от завирусившейся песни про монету из «Ведьмака»

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Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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МОК признал подписи Родченкова поддельными

Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.
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Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

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Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
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Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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В число отклоненных попала большая часть поправок от КПРФ и "Справедливой России", в том числе: введение единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей; разрешение России принимать на себя полномочия других государств; разрешение Совету Федерации временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 13:24
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Более 140 туристов с Сахалина находятся на домашнем карантине

Более 140 жителей Сахалина, недавно посещавшие страны, где находятся очаги заболевания коронавирусом нового типа, находятся на двухнедельном карантине дома, заявил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук 5 марта, сообщает Sakh.com.
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РБК 01:58
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
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Правительство Украины отправили в отставку

Верховная рада одобрила отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что влечет за собой уход всего правительства страны.
BFM.ru вчера в 09:52
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Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова

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Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
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Авто

Китайские Tesla «устарели» из-за коронавируса

Руководитель американского автомобильного концерна Tesla признал, что в компании возникли определенные проблемы, связанные с продажей самой бюджетной модели Model 3, "постаревшей" на фоне вспышки коронавируса, зафиксированной в Китае.
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Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 03 марта в 17:19
Хоккей

Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

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Авто

Renault Duster сменил поколение

Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
32CARS.ru вчера в 15:14
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
КМВ Новости 02:08
Общество

В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом

В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
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