Общество
РБК«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет
Двое собеседников газеты сказали, что новый контракт рассчитан на пять лет, как и предыдущий. Правительство подготовило директиву о продлении контракта Сечина, но в компанию она пока не поступила, вопрос на совет директоров не выносился, сказал РБК источник, знакомый с руководством «Роснефти».
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Общество
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору
Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Музыка
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Live24 вчера в 07:50
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Общество
В Свердловской области зарегистрировали 135 новых случаев коронавируса
Рекорд по количеству новых заболевших в Свердловской области был зафиксирован 1 мая. Тогда за сутки выявили 232 новых случая.
РБК Екатеринбург 03:44
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Космос
Спутник «Метеор-М» вернулся к работе после столкновения с метеоритом
ИА Красная Весна 13:37
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия
Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
Политика
На Украине захотели создать СП «Антонов» и Boeing
Украина надеется достичь договоренностей по созданию совместного предприятия между компанией «Антонов» и американской корпорацией Boeing, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Rambler News Service 09:53
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»
Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Общество
Первый зампредправления ВТБ госпитализирован с COVID-19
Первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Financial One.
Газета.Ru 14:23
Политика
МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 13:47
Политика
Верховная рада большинством голосов приняла «антиколомойский» закон
Политики поддержали президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе своего выступления призвал проголосовать за "антиколомойский закон".
Экономика сегодня 06:20
Здоровье
Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье
По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
Подмосковье Сегодня 07:54
Политика
Заблокированный Instagram-аккаунт не принадлежит Кадырову
Заблокированный аккаунт в Instagram, который приписывали Рамзану Кадырову, на самом деле не принадлежал главе Чечни.
Российская газета 14:00
Политика
США хотят усилить санкции против России за нарушение прав человека
В Конгрессе США представили проект резолюции, предлагающий ужесточить антироссийские санкции за нарушение прав человека, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Политика
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально… Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО", - сказал депутат.
РИА Новости 14:23
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.
Москва. Северо-Запад 10:42
Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru вчера в 08:12
Общество
Сбербанк продлил срок действия своих карт
Сбербанк продлевает с 13 мая обслуживание карт, срок действия которых истек, начиная с марта.
Российская газета 12:59
Футбол
Гэри Невилл назвал лучшую атакующую тройку в истории АПЛ
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл считает, что трио нападающих Карлос Тевес — Уэйн Руни — Криштиану Роналду было лучшей атакой в истории чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 13:27
Здоровье
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54