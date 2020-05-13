Двое собеседников газеты сказали, что новый контракт рассчитан на пять лет, как и предыдущий. Правительство подготовило директиву о продлении контракта Сечина, но в компанию она пока не поступила, вопрос на совет директоров не выносился, сказал РБК источник, знакомый с руководством «Роснефти».

«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет

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