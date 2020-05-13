Общество

РБКРБК«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет

Двое собеседников газеты сказали, что новый контракт рассчитан на пять лет, как и предыдущий. Правительство подготовило директиву о продлении контракта Сечина, но в компанию она пока не поступила, вопрос на совет директоров не выносился, сказал РБК источник, знакомый с руководством «Роснефти».
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Правительство продлило контракт Игоря Сечина в Роснефти еще на пять лет, — утверждает газета «Ведомости»

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«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет

РБК13:43

«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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