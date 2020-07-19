Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. – 4 смерти в ДТП на 100 000 населения – МВД предлагает увеличить в два раза целевой норматив: 8,4 смерти на 100 000.

с чего всё началось

В министерстве же считают необходимым изменить показатель на 8,4 смерти на 100 тыс. человек. В 2017 году смертность в ДТП составляла 13 человек на 100 тыс. населения, пишет издание. К 2019 году этот показатель должен был составлять 11,7 человека на 100 тыс. населения (запланировано в нацпроекте).

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 51

Путешествия Спрос на туры в Турцию среди россиян резко вырос Как отметил глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, после новостей о заграничных авиарейсах продажи организованных туров по России снизились на 10%. 3

Финансы Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня. 29