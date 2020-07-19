Общество

РБКРБК«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

В министерстве же считают необходимым изменить показатель на 8,4 смерти на 100 тыс. человек. В 2017 году смертность в ДТП составляла 13 человек на 100 тыс. населения, пишет издание. К 2019 году этот показатель должен был составлять 11,7 человека на 100 тыс. населения (запланировано в нацпроекте).
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с чего всё началось

Полиция считает невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТП

Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. – 4 смерти в ДТП на 100 000 населения – МВД предлагает увеличить в два раза целевой норматив: 8,4 смерти на 100 000.
Ведомостивчера в 18:04

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Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым

Lenta.ruвчера в 21:20

Полиция назвала невыполнимым указ Путина снизить смертность в ДТП

URA.Ruвчера в 22:29

МВД предложило изменить целевой показатель по смертности в ДТП

Телеканал 360°вчера в 21:55

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

РБКвчера в 23:53

Полиция просит пересмотреть целевой показатель смертности на российских дорогах

Эхо Москвывчера в 21:05

МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП к 2024 году

Коммерсантъвчера в 20:19

Полиция считает невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТП

Ведомостивчера в 18:04
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Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
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Комсомольская правда 18 июля в 12:10
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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 20 июля превысило 14,45 миллиона человек.
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Общество

Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
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РИА Новости вчера в 15:46
Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
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«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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