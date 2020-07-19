Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. – 4 смерти в ДТП на 100 000 населения – МВД предлагает снизить планку вдвое: 8,4 смерти на 100 000.

с чего всё началось

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления.

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

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