Общество

РБКРБК«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления.
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с чего всё началось

Полиция считает невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТП

Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. – 4 смерти в ДТП на 100 000 населения – МВД предлагает снизить планку вдвое: 8,4 смерти на 100 000.
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Коммерсантъвчера в 20:19

Полиция считает невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТП

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Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

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