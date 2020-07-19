Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. – 4 смерти в ДТП на 100 000 населения – МВД предлагает увеличить в два раза целевой норматив: 8,4 смерти на 100 000.

с чего всё началось

В министерстве же считают необходимым изменить показатель на 8,4 смерти на 100 тыс. человек. В 2017 году смертность в ДТП составляла 13 человек на 100 тыс. населения, пишет издание. К 2019 году этот показатель должен был составлять 11,7 человека на 100 тыс. населения (запланировано в нацпроекте).

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 20

Политика Путину докладываются и официальные оценки численности митингов в Хабаровске, и оценки наблюдателей Президенту Владимиру Путину докладываются как официальные оценки численности митингов в Хабаровске, так и оценки наблюдателей и организаторов акций.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

Интернет В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя). 230

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 180

Политика Песков заявил, что говорить о вакцинации от коронавируса еще рано Reuters Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты российских ученых, работающих над созданием вакцин от коронавируса, обнадеживают, но разработка пока не завершена, поэтому о вакцинации говорить рано.

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 556

Политика Внук организатора покушения на Гитлера оценил роль СССР во Второй мировой Потери СССР во Второй мировой войне замалчиваются на западе, жителям навязывают ошибочное представление о том, что Европа была освобождена от нацизма исключительно благодаря победам союзников, заявил внук организатора покушения на Гитлера Клауса фон Штауффенберга, предприниматель Филипп фон Шультес 20 июля на мероприятии в честь немецкого сопротивления.

Игры В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.

Кино Фанаты Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза Поклонники Ghost of Tsushima показали, как мог бы выглядеть главный герой игры, если бы его роль исполнил актер Том Круз.

Происшествия Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.