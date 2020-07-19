Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. – 4 смерти в ДТП на 100 000 населения – МВД предлагает увеличить в два раза целевой норматив: 8,4 смерти на 100 000.

с чего всё началось

В министерстве же считают необходимым изменить показатель на 8,4 смерти на 100 тыс. человек. В 2017 году смертность в ДТП составляла 13 человек на 100 тыс. населения, пишет издание. К 2019 году этот показатель должен был составлять 11,7 человека на 100 тыс. населения (запланировано в нацпроекте).

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

Футбол Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте. 1

Происшествия В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram. 116

Политика В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 67

Политика В Германии усилят защиту политиков от правого экстремизма Политические деятели Германии должны быть лучше защищены от насилия со стороны правого экстремизма, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 18 июля, сообщает Немецкое информационное агентство (dpa). 1

Политика Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.

Гаджеты Наушники OnePlus Buds будут стоить меньше 100 долларов В своём рекламном плакате OnePlus объявила, что грядущие наушники будут стоить менее 100 долларов.

Политика Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд трамп сделал такое заявление выступая против переименования двух военных баз, которые были названы именами военачальников Конфедерации. 970