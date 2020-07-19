Общество
РБК«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
В министерстве же считают необходимым изменить показатель на 8,4 смерти на 100 тыс. человек. В 2017 году смертность в ДТП составляла 13 человек на 100 тыс. населения, пишет издание. К 2019 году этот показатель должен был составлять 11,7 человека на 100 тыс. населения (запланировано в нацпроекте).
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. – 4 смерти в ДТП на 100 000 населения – МВД предлагает увеличить в два раза целевой норматив: 8,4 смерти на 100 000.Ведомостивчера в 18:04
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Полиция просит пересмотреть целевой показатель смертности на российских дорогах
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МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП к 2024 году
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