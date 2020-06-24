Общество

REGNUMREGNUM«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний.
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с чего всё началось

Несмотря на карантин, «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж

Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.
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«Аэрофлот» продолжает возить пассажиров в Европу, несмотря на закрытое из-за пандемии международное авиасообщение

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«Ведомости»: самолеты «Аэрофлота» летают за границу несмотря на ограничения

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Несмотря на карантин, «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж

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СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

РБК01:27

«Ведомости»: «Аэрофлот» с начала июня тайно осуществляет международные пассажирские рейсы

Znak.comвчера в 21:40

«Ведомости»: «Аэрофлот» выполняет вип-рейсы за рубеж для россиян

URA.Ruвчера в 19:58

«Ведомости» сообщили об эксклюзивных рейсах «Аэрофлота» за рубеж

РИА Новости02:37
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В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

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Политика

Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным

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Политика

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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Песков рассказал о ситуации с открытием границ

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Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна

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Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей.
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Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

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Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

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Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

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Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах

Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
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