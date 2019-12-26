Экономика
РБК«Ведомости» узнали о сложностях с передачей SSJ100 «Аэрофлоту»
«Гражданские самолеты Сухого» построили десять из 100 самолетов, которые по контракту 2018 года должны быть переданы «Аэрофлоту». Однако до сих пор авиакомпания не получила ни одного из них, сообщает газета «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
В 2018 г. «Аэрофлот» подписал контракт с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) о поставке 100 SSJ100. Сейчас это единственный заказ на российский самолет. Но приобретать флот должен не сам «Аэрофлот», а лизинговые компании госбанков с последующей передачей судов авиакомпании в лизинг.Ведомостивчера в 16:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Армия и оружие
«Жду еще больше удачи в любви»: что власть и бизнес ждут от 2020 года
Еще одно важнейшее событие, которое ждет нас в 2020 году, — всемирная выставка ЭКСПО в Дубае.
Происшествия
В Москве избили подполковника Росгвардии
В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.
Политика
Лавров заявил, что продление СНВ-III успокоит мировое сообщество
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон могли бы уже сейчас договориться о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), чтобы успокоить международное сообщество.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Здоровье
В России могут ввести запрет на продажу «никотиновых конфет»
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев направил запросы в МВД России и Роспотребнадзор о возможности ограничения продаж или полного запрета торговли пэками - жевательными и сосательными конфетами, содержащими никотин.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Происшествия
В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Футбол
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Общество
Несуществующий снег убрали во Владимире
Пользователи Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира. Видео с «уборкой» опубликовали в соцсетях.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Общество
Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло российскую экономику
Решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов спасло российскую экономику.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Происшествия
К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении
Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Политика
МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»
В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
Армия и оружие
Шойгу сообщил о восстановлении системы подготовки офицеров в России
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе заседания Общественного совета при ведомстве о полном восстановлении системы подготовки офицерского состава в стране.
Гаджеты
Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков
Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
Общество
Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
Проект закона, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
Гаджеты
Xiaomi презентовала новый умный холодильник
Общество
Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»
Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Общество
Детей Кейт Миддлтон впервые допустили на «взрослое» мероприятие
Хотя оба обожают пошалить, во время похода в церковь юные принц и принцесса были серьёзны – видимо, осознавали ответственность момента и очень гордились оказанной им честью.
Энергетика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.