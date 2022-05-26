После начала «специальное военной операции»* о выходе из проектов в России заявили нефтегазовые компании — британская BP, британско-нидерландская Shell, американская ExxonMobil, норвежская Equinor, золотодобывающая канадская Kinross Gold.
Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос В четверг на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых с 27 мая.
«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — сказали в ведомстве.
По данным Telegram-канала «112», следователи пришли с обысками к бывшему гендиректору Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максиму Дулинову, экс-сотруднице ФИРО Ольге Родионовой и экс-замдиректора института Эвелине Алиевой.