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«Ведомости» узнали об идее не допускать иностранные компании к недрам

В материале говорится о запрете выдачи новых лицензий.
РБК
Отдельный законопроект закрепит в Федеральном законе "О недрах" возможность предоставления доступа к российским недрам только отечественным юрлицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Московский Комсомолец
После начала «специальное военной операции»* о выходе из проектов в России заявили нефтегазовые компании — британская BP, британско-нидерландская Shell, американская ExxonMobil, норвежская Equinor, золотодобывающая канадская Kinross Gold.
Forbes
Собеседники не смогли уточнить, будет ли в законе напрямую прописан запрет на любое участие иностранных компаний в российском юрлице, который будет претендовать на лицензию.
Forbes

Подробнее о событии

В Госдуме захотели ввести запрет для иностранцев на разработку недр России
Газета.Ru04:04
«Ведомости» узнали об идее не допускать иностранные компании к недрам
РБК03:47
Иностранцам могут перекрыть доступ к разработке недр в России
Финмаркет01:34
Госдума запретит иностранцам доступ к российским недрам
Московский Комсомолец03:03
Правительство захотело запретить иностранцам разрабатывать российские недра
Lenta.ru02:39
Госдума РФ запретит иностранцам доступ к российским недрам
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