Энергетика
РБК«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты Минэнерго и Госкомиссии по запасам России, представленные по итогам инвентаризации. РБК также ознакомился с копией отчета.
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СМИ: у «Татнефти» имеется наибольшее количество рентабельной для добычи нефти
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