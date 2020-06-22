Экономика

Вести.RuВести.RuМишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.
Ведомости21 июня в 18:03

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Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

РБКвчера в 08:06

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъ21 июня в 21:59

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ruвчера в 03:35

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАССвчера в 03:12

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газетавчера в 03:02

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новостивчера в 04:39

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомости21 июня в 18:03
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Sport24.ru 10:49
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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

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Экономика

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Политика

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Во вторник президент Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам России.
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