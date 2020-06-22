Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.

с чего всё началось

Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Общество Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год. 1,8K

Политика Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Югре сложной Обстановка с распространением эпидемии коронавируса в Югре остается сложной: об этом заявил в своем телеобращении президент России Владимир Путин. 15

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 154

Авто В Сети появились изображения новой Lada Granta По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access. 34

Гаджеты Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake Компания Acer представила новый премиальный ноутбук Acer Swift 5. Его главной особенностью стало то, что он получил процессор нового поколения Intel Tiger Lake.

Экономика Страховки от коронавируса оказались нерабочими Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия. 6

Политика Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию. 24

Футбол «Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.

Футбол Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин «Локомотив» действительно выглядел неубедительно на финише прошлого года, когда и созрело окончательное решение о расставании с Семиным.

Политика Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом. 7

Здоровье Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.

Общество Жителей европейской части России предупредили о жаре В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра. 468

Политика Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua». 4

Общество Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева. 141

Наука Памятник эпохи неолита нашли вблизи Стоунхенджа Археологи обнаружили памятник эпохи неолита недалеко от Стоунхенджа. Об этом 22 июня сообщается на сайте Phys.org. 30