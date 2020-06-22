Экономика
Вести.RuМишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы
Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
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с чего всё началось
Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.Ведомости21 июня в 18:03
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В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
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Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake
Компания Acer представила новый премиальный ноутбук Acer Swift 5. Его главной особенностью стало то, что он получил процессор нового поколения Intel Tiger Lake.
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Экономика
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Во вторник президент Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам России.
Вести.Ru 05:45
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в Казахстан
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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.
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«Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро
Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
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Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин
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Археологи обнаружили памятник эпохи неолита недалеко от Стоунхенджа. Об этом 22 июня сообщается на сайте Phys.org.
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Пик эпидемии в России был сдержан на 1,5–2 месяца
Пик эпидемии в России был сдержан на 1,5–2 месяца, сообщил Владимир Путин в ходе телеобращением к россиянам.
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Трамп приказал наказывать за разрушение памятников
Президент США Дональд Трамп распорядился судить по Закону о сохранении памятников ветеранам тех, кто сносит памятники.
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