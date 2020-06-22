Экономика
Российская газетаДля IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки
Премьер-министр Михаил Мишустин намерен ввести для отечественной IT-отрасли бессрочные меры налоговой поддержки. В частности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, компаниям снизят страховые взносы и налог на прибыль - с 14 до 7,6 процента и с 20 до 3 процентов соответственно.
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с чего всё началось
«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.Ведомости21 июня в 18:03
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Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки
Российская газета22 июня в 03:02
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В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
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Новая газета вчера в 01:58
Политика
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РБК вчера в 17:46
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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 22 июня в 16:47
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
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После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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РБК вчера в 12:34
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В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
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Отставание часов президента России Владимира Путина во время обращения к гражданам объясняется тем, что выступление шло в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
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Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
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