«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.

с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин намерен ввести для отечественной IT-отрасли бессрочные меры налоговой поддержки. В частности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, компаниям снизят страховые взносы и налог на прибыль - с 14 до 7,6 процента и с 20 до 3 процентов соответственно.

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