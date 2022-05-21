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«Ведомости»: в России планируют ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут
 "Ведомости" со ссылкой на источники.
РИА Новости
Российские компании смогут отправлять иностранным правообладателям, которые ввели санкции, лицензионные платежи через специальный рублевый счет в банке.
Коммерсантъ
Более того, платежи будут осуществляться и за объекты интеллектуальной собственности, которые зарубежные правообладатели запретили использовать в России после начала спецоперации на Украине.
РБК
Предполагается, что подобный порядок расчетов будет действовать до момента отмены санкций и запретов на использование интеллектуальной собственности.
Телеканал 360°

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«Ведомости»: в России планируют ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам
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