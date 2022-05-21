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«Ведомости»: в России планируют ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут
 "Ведомости" со ссылкой на источники.
РИА Новости
Уточняется, что за объекты интеллектуальной собственности, использование которых запретили в РФ правообладатели, все равно будут осуществлять платежи.
URA.Ru
Российские компании смогут отправлять иностранным правообладателям, которые ввели санкции, лицензионные платежи через специальный рублевый счет в банке.
Коммерсантъ
Новый режим осуществления платежей по лицензионным контрактам не коснется также тех, кто ввозит в страну лекарственные средства, медицинские изделия, промышленную и сельскохозяйственную, пищевую продукцию.
Ведомости

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«Ведомости»: в России планируют ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам
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