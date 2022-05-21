Новый режим осуществления платежей по лицензионным контрактам не коснется также тех, кто ввозит в страну лекарственные средства, медицинские изделия, промышленную и сельскохозяйственную, пищевую продукцию.
Пришедшие к российскому посольству сторонники Украины и полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) завершили свою акцию раньше, чем собравшиеся здесь же сочувствующие России граждане Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Поставки тяжелого вооружения Киеву бессмысленны и опасны, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад.